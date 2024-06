Amerykański stan pod wodą. "Raz na tysiąc lat"

Rekordowe 20 cm deszczu spadło na zachodnim wybrzeżu Florydy minionej nocy w ciągu zaledwie trzech godzin. Według meteorologów w Sarasocie tak silnych opadów można się spodziewać raz na 500 do 1000 lat. W rejonie Zatoki Tampa normalnie w czerwcu notuje się ok. 8,4 cm deszczu. W niektórych częściach stanu pod koniec tygodnia może spaść do 50 cm deszczu.