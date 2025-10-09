Dramat Polki w Leicester. Nowy trop po 19 latach, znaleziono ludzkie szczątki

Brytyjscy śledczy rozpoczęli przeszukiwanie terenu w pobliżu Watkin Road w Leicester, bazując na informacjach przekazanych przez policjantów z Bydgoszczy. Według tych ustaleń w zaroślach mogły zostać ukryte ciało Małgorzata Wnuczek, która zaginęła w 2006 roku.

W trakcie działań odnaleziono ludzkie szczątki, jednak ich tożsamość nie została jeszcze potwierdzona. Obecnie prowadzone są szczegółowe badania kryminalistyczne, mające na celu ustalenie, czy należą one do poszukiwanej Polki.

- Nie mogę w tej chwili ujawnić szczegółów, ale otrzymaliśmy informację, że w tym miejscu mogą być zakopane ludzkie szczątki, co mogłoby pomóc nam ustalić, co się stało z Małgorzatą - mówi Jenni Greenway, oficer prowadząca sprawę.

Śledcza dodała, że prace w rejonie będą kontynuowane przez najbliższe tygodnie. Ponownie zaapelowała też o kontakt do osób, które mogą posiadać wiedzę na temat zaginięcia. - Wierzę, że w Leicester wciąż mieszkają osoby, które wiedzą, co się stało z Małgorzatą. Szczególnie ten apel kieruję do polskiej społeczności - dodaje.

To już kolejne poszukiwania zaginionej Polki. W czerwcu 2023 r. po tym, jak polscy śledczy przekazali informację Brytyjczykom, sprawdzono dno rzeki Soar na odcinku między mostami przy Mill Lane oraz Upperton Road.

Wielka Brytania. Zaginięcie Małgorzaty Wnuczek

Małgorzata Wnuczek urodziła się 4 czerwca 1979 roku w Inowrocławiu. Po maturze studiowała geologię, a następnie turystykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W marcu 2003 roku wyszła za mąż za Dariusza, a w tym samym roku na świat przyszła ich córka, Aleksandra. Małżeństwo zamieszkało w Inowrocławiu.

W 2004 r., po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Dariusz wyjechał do Leicester w Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych. Mimo obietnic Dariusz nie wspierał finansowo rodziny, co doprowadziło do pierwszych napięć. Małgorzata dwukrotnie odwiedziła męża w 2005 r., by ostatecznie w lipcu 2005 r. przeprowadzić się do Anglii wraz z córką.

Po przyjeździe do Leicester Małgorzata odkryła, że jej partner ma problemy z alkoholem. Choć początkowo Dariusz starał się poprawić, małżeńskie konflikty nasilały się. W marcu 2006 r. Małgorzata wróciła do Inowrocławia i poinformowała rodziców o rozstaniu z mężem. Mimo to, w kwietniu 2006 r. wróciła do Leicester razem z Dariuszem.

W Polsce doszło między nimi do aktywnej przemocy - Dariusz bił i dusił żonę. Świadkowie w Anglii potwierdzili, że mąż znęcał się nad Małgorzatą, bił ją, wyzywał i zamykał na klucz. Po powrocie do Anglii Małgorzata wyprowadziła się od męża.

Okoliczności zaginięcia

Ostatnie pewne informacje o Małgorzacie pochodzą z 30 maja 2006 r. Po skończeniu pracy w Leicester pojechała autobusem, a następnie zrobiła zakupy w sklepie (co potwierdził wyciąg bankowy). Od tej pory ślad po niej zaginął.

Małgorzata nie skontaktowała się z córką w Dzień Dziecka (1 czerwca) ani nie odebrała telefonu z życzeniami od swoich rodziców z okazji swoich 27. urodzin (4 czerwca). Na telefony zaniepokojonych rodziców, mąż Małgorzaty, Dariusz, podawał mylące wymówki (np. że świętuje z koleżankami).

Dopiero 20 czerwca 2006 roku Dariusz niespodziewanie pojawił się u teściów w Inowrocławiu. Stwierdził, że nie widział żony od trzech tygodni. Po tym wyznaniu rodzice Małgorzaty zgłosili jej zaginięcie.

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: dawid.serafin@firma.interia.pl

Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Dziemianowicz-Bąk: Ten projekt musi trafić do Sejmu Polsat News Polsat News