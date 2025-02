Donald Trump o relacjach z Polską: Jestem bardzo zaangażowany

Już w pierwszych swoim słowach prezydent USA odniósł się do kwestii umowy dotyczącej współpracy przy wydobywaniu ukraińskich złóż naturalnych. Donald Trump podkreślił swoje zadowolenie z doprowadzenia procesu negocjacji do końca.

- Mamy coś, co jest bardzo uczciwym układem i nie możemy się doczekać, by kopać, kopać, kopać i pracować nad tymi ziemiami rzadkimi. To oznacza, że będziemy tam i to jest duże zobowiązanie ze strony Stanów Zjednoczonych - mówił.