Według raportu komitetu ds. sankcji ONZ Rosja rozpoczęła wysyłanie produktów naftowych do Korei Północnej już w grudniu 2022 roku, co trwało do dziś. Rosja wysłała około 67 tys. baryłek ropy od czasu wznowienia przepływu.

Wznowienie dostaw ropy następuje w związku ze wzmożoną współpracą między długoletnimi partnerami w ostatnich miesiącach, co budzi obawy, że oba kraje mogą wzajemnie pomagać sobie w obejściu sankcji. To działa na korzyść zarówno oblężonej gospodarce Pjongjangu, jak i dostarcza Rosji broń do prowadzenia krwawej wojny w Ukrainie.

"Wydaje się, że Rosja i Korea Północna wznowiły handel na wspólnej linii kolejowej pod koniec ub. roku, zgodnie ze zdjęciami satelitarnymi opublikowanymi na stronie internetowej 38 North. Łącze zostało zamknięte w lutym 2020 r., kiedy Kim Dzong Un zamknął swoje granice z powodu zagrożenia COVID-19" - informuje Bloomberg.

- Jesteśmy zaniepokojeni tym, że Korea Północna planuje dostarczyć Rosji więcej sprzętu wojskowego - powiedział urzędnik Departamentu Stanu USA.

Z powodu sankcji Korea Północna może importować maksymalnie 500 tys. baryłek ropy rocznie, jednak reżim znalazł sposoby na obejście tych środków. Jednym z nich jest wykorzystanie przeładunku między statkami na pełnym morzu.

Pakistan: Nowy partner biznesowy Rosji

Jak podkreśla agencja UNIAN, w poniedziałek miała miejsce pierwsza w historii dostawa rosyjskiej ropy do Pakistanu. "Warto zauważyć, że Putin sprzedaje ropę Pakistanowi nawet nie wiedząc, czy za to zapłacą" - przekazano.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) ogłosiła, że Rosja będzie musiała ograniczyć wydobycie ropy w 2024 roku. Kwota ta zmniejszy się o 650 tys. baryłek dziennie.