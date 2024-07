Decyzja greckich władz wywołała burzę. "To nie ma sensu"

W Grecji wprowadzono 48-godzinny tydzień pracy . Rozwiązanie, potępione już przez związki zawodowe, weszło w życie w poniedziałek - informuje "The Guardian".

Sześciodniowy tydzień pracy w Grecji. "To nie ma żadnego sensu"

Urzędnicy twierdzą, że sześciodniowy plan pracy będzie miał zastosowanie wyłącznie do prywatnych przedsiębiorstw świadczących usługi całodobowe. W ramach wydłużonego tygodnia pracownicy wybranych branż i zakładów produkcyjnych będą mieli możliwość przepracowania dodatkowych dwóch godzin dziennie lub dodatkowej ośmiogodzinnej zmiany, za co mają otrzymać dodatek w wysokości 40 proc. do dziennego wynagrodzenia.