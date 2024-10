Szczerski wezwał Rosję do zaprzestania agresji na Ukrainę , naruszania prawa międzynarodowego i rozpowszechniania dezinformacji. Wyraził zaniepokojenie poparciem dla agresora z zagranicy. Potępił zwłaszcza przekazywaniem Rosji broni .

Wojna w Ukrainie. Rosja "zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu"

Wyliczył, powołując się na Biuro Praw Człowieka ONZ (OHCHR), że od lutego 2022 r. zginęło 11 973 cywilów, w tym 622 dzieci , a rannych zostało 25 943 osób, w wśród nich 1686 dzieci. Co najmniej 208 zabitych we wrześniu cywilów i 1220 rannych uznał za największą liczbę ofiar w ciągu jednego miesiąca w tym roku.

Rosja. Kreml dąży do rozszerzenia konfliktu w Ukrainie?

Przedstawiciel USA ds. specjalnych spraw politycznych ambasador Robert Wood wskazywał, że Rosja atakuje statki z ukraińskim zbożem płynące do Afryki i na Bliski Wschód, torturuje dziennikarzy i jeńców wojennych i dąży do rozszerzenia konfliktu. Nawiązał przy tym do wsparcia jakiego agresorowi udzielają niektóre kraje.