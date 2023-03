Robert Biedroń: Będzie darmowa aborcja dla Polek w Finlandii

Jak relacjonował polski europoseł, podczas spotkania zaapelował do fińskiej premierki o wsparcie dla Polek w zagwarantowaniu dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji i poprosił o solidarność z kobietami w Polsce, które "pozbawione są podstawowych praw". Zaapelował także o to, by Finlandia, podobnie jak niektóre państwa członkowskie, wsparła instytucjonalnie organizacje, które oferują kobietom z Polski darmową aborcję.

- Przykładem dobrych praktyk jest np. Belgia, która przekazuje rocznie kilkanaście tysięcy euro na organizacje pozarządowe, które wspierają potrzebujące Polki - mówił. - Konieczna jest standaryzacja praw kobiet, tak by wszystkie Europejki mogły cieszyć się pełnia praw, o to walczę na co dzień, jako Przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim - zapewnił Biedroń.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy poinformował, że Sanna Marin wyraziła solidarność z wszystkimi kobietami w Polsce i zapewniła o wsparciu. Zapowiedziała, że kwestia dostępności aborcji dla Polek będzie jedną z wielu ważnych spraw, którymi zajmie się zaraz po wyborach w Finlandii.