- Ostatnie lata pod rządami PiS były niezwykle dotkliwe dla Polski. Szczególnie mocno ucierpiały Polki w związku z kolejnymi ograniczeniami ich podstawowych praw. Ostatnio byliśmy świadkami kuriozalnej sytuacji w Szczecinie, gdzie agenci CBA weszli do gabinetu ginekologicznego i "aresztowali" karty pacjentek. Wcześniej zaostrzono prawo aborcyjne, a lekarze powołując się na klauzulę sumienia masowo odmawiają Polkom ich prawa do bezpiecznego i legalnego zabiegu przerwania ciąży - mówi nasze źródło w Lewicy.

- W Polsce pod tym względem bliżej do putinowskiej Rosji niż do europejskiego standardu praw człowieka - słyszymy.

Reklama

"Sytuacja Polek zmieni się na lepsze gdy Lewica dojdzie do władzy"

- Sytuacja Polek zmieni się na lepsze, gdy Lewica dojdzie do władzy. To wydarzy się za niecałe pół roku. Ale nie ma na co czekać. Dlatego jednym z głównych tematów poruszanych na spotkaniu będzie wsparcie Finlandii w zakresie bezpłatnego i bezpiecznego przerywania ciąży dla Polek w fińskich gabinetach ginekologicznych - mówi Interii osoba z bliskiego otoczenia Biedronia.

Dodała, że "Robert Biedroń i Lewica chcą, by Polki, jeśli nie mogą we własnym kraju, miały możliwość bezkosztowego zabiegu na terenie naszych fińskich przyjaciół".

Oprócz powyższego tematu delegacja Lewicy z Robertem Biedroniem na czele będzie omawiać z premierką Finlandii Sanną Marin sytuację agresji Rosji na Ukrainę i program wsparcia dla uchodźców i osób, które opiekują się uchodźcami.