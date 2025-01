Źródła "The Independent" wskazują na obecność Dawida Arachamii na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa. Arachamia to lider ukraińskiej partii Sługa Ludu , jeden z bliskim współpracowników Zełenskiego.

Ukraiński polityk, nazywany "numerem dwa" Wołodymyra Zełenskiego, otrzymał rzadkie miejsce w rotundzie Kapitolu. Po inauguracji mówił ukraińskim mediom, że spodziewa się oficjalnej ukraińskiej delegacji, która spotka się z prezydentem USA w przyszłym miesiącu - podaje "The Independent". - Pracujemy teraz nad tym, aby odpowiednie spotkania odbyły się na szczeblu międzyparlamentarnym i na innych poziomach - powiedział.

"Było to bardzo znaczące posunięcie i pokazuje zamiar Donalda Trumpa, aby zapewnić Ukrainie dobre porozumienie na koniec tego procesu. Powinno to uspokoić niektóre nerwy" - powiedział informator dziennika. "Prezydent traktuje tę sprawę bardzo poważnie. Istnieje wiele złożonych kwestii, które będą się rozgrywać, ale zamierza on współpracować z Zełenskim i wkrótce odbędzie się formalne spotkanie" - dodał.