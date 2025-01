Sondaż. Donald Trump zachwieje światowym ładem?

Patrząc na wyniki sondażu pod kątem płci badanych, większy strach przed decyzjami Białego Domu i ich wpływem na światowy ład wykazują kobiety (44,3 proc.) niż mężczyźni (37,9 proc.) . Co za tym idzie panie rzadziej wierzą, że świat stanie się bezpieczniejszy (16 proc.) . O takim scenariuszu mówi bowiem co czwarty mężczyzna.

Swoich obaw przed chwianiem światowym porządkiem przez administrację Trumpa nie ukrywa również 43,8 proc. badanych w wieku do 24 lat , wobec 20,2 proc. przeciwnego zdania. To jednak i tak mniej niż wśród ankietowanych w wieku powyżej 50 lat (45,4 proc.).

Z kolei wyniki sondażu rozpatrywane pod kątem zarobków wskazują, że w grupie zarabiającej od 5001 zł do 7 tys. zł netto do strachu przyznaje się prawie połowa respondentów. To najwyższy wynik, jaki zaprezentowano we wszystkich kategoriach.