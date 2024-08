Według sondaży w Saksonii socjaldemokratom grozi nawet, że nie osiągną pięcioprocentowego progu i nie dostaną się do parlamentu landowego. "Obecnie mają tam zaledwie 6 proc. (margines błędu to 2 proc.)" - napisał "Bild".

Niemcy. Wcześniejsze wybory do Bundestagu?

Według rachub CDU takie fiasko może spowodować, że Scholz osłabnie do tego stopnia, iż może być zmuszony , by zwrócić się do Bundestagu o wotum zaufania . "Jeśli przegra głosowanie, prezydent federalny może rozwiązać Bundestag i zarządzić nowe wybory (...)" - czytamy.

Niemcy. CDU ma konkurencję w Saksonii. Konkurują z AfD

Pogłoski o tym, że Niemcy mogą przygotowywać się do przedterminowych wyborów do Bundestagu pojawiły się już na początku lipca. Sekretarz generalny CDU Carsten Linnemann mówił, że partia może przygotować się do wyborów w ciągu 10 tygodni. Jeśli do tego rzeczywiście by doszło, poinformował, że będzie koordynował szybkie napisanie programu wyborczego - donosił "Zeit".