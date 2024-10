Swiatłana Cichanouska wezwała polskie władze, by dołączyły do inicjatywy, której celem jest ukaranie odpowiedzialnych za zbrodnie na Białorusi .

Swiatłana Cichanouska apeluje: Także jesteście dotknięci represjami

Sprawa uprowadzeń ukraińskich dzieci została już skierowana do Międzynarodowego Trybunału Karnego. - Zobaczymy, czy będzie to miało dalszy ciąg. Jeśli tak, to będzie to jasny sygnał dla dyktatorów, że nie unikną odpowiedzialności, że są granice, które przekroczyli, a prawo międzynarodowe ma możliwości, aby ich ukarać - stwierdziła.