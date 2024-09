Chiny mówią stanowcze "nie". To reakcja na słowa Sikorskiego

Radosław Sikorski o żądaniach Chin. "Wojna nie jest rozwiązaniem"

Chiny wysuwają roszczenia. Stawką szlak o wartości kilku miliardów

Chiny roszczą sobie prawo do niemal całego Morza Południowochińskiego, w tym obszarów, do których pretensje zgłaszają m.in. Tajwan, Indonezja, Malezja i Filipiny, co jest źródłem regionalnych napięć. W 2016 roku Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Hadze jednomyślnie orzekł, że roszczenia Chin do obszarów na tym akwenie nie mają podstaw w prawie międzynarodowym .

Napięciu między krajami nie pomagają ostatnie zdarzenia do jakich dochodzi na Morzu Południowochińskim. Pod koniec sierpnia nieopodal Ławicy Sabina zderzyły się dwa okręty należące do straży przybrzeżnej. Ławica Sabina znajduje się ok. 75 mil morskich od zachodniego wybrzeża Filipin i 630 mil morskich od Chin, jednak nie przeszkadza to Chińczykom w roszczeniu sobie prawa do tego terytorium. Do zderzenia doszło w momencie, gdy chińska straż przybrzeżna wezwała Filipiny do wycofania swojego statku z tamtego terenu.