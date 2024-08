Morze Południowochińskie. Filipiny odpowiadają Chinom

Chiny utrzymują, że "patrol bojowy" miał mieć na celu przetestowanie zdolności błyskawicznego rozpoznawania i wczesnego ostrzegania, a także dokonywania szybkich manewrów i uderzeń armii chińskiej. Jak podaje AFP, Dowództwo Południowego Teatru Działań Wojennych ostrzegło w sobotę Filipiny, by "zaprzestały prowokacji" wokół spornych wysp. "Chiny mają niepodważalną suwerenność nad wyspą Huangyan (rafa Scarborough) i przyległymi wodami" - podano w komunikacie.

Morze Południowochińskie. Filipiny ścierają się z Chinami

Pekin rości sobie prawa do niemal całego Morza Południowochińskiego. Żądania opiera na "świadectwach historycznych" , w tym starych mapach i układach. W 2016 r. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze orzekł, że roszczenia Chin nie mają podstaw prawnych . Pekin jednak nie zgodził się z tą decyzją.

Teren ten stanowi szlak morski, którym każdego roku przepływają towary warte miliardy dolarów. W ostatnich latach między Filipinami a Chinami wzrosło napięcie i wielokrotnie dochodziło do incydentów z udziałem chińskiej straży przybrzeżnej i filipińskich jednostek. Pekin rości sobie prawa m.in. do atolu nazywanego przez Chińczyków Huangyan, a przez Filipińczyków Panatag Shoal - w międzynarodowym nazewnictwie jest to rafa Scarborough.