W skrócie Chiński statek Heng Yang 9 co najmniej trzykrotnie cumował na Krymie w ciągu ostatnich miesięcy.

Rosja wykorzystuje nową linię kolejową na Krymie do transportu towarów z okupowanych regionów do portów.

Strona ukraińska i MSZ Chin ostrzegają przed współpracą z okupowanymi terytoriami i zapowiadają konsekwencje dla statków i firm łamiących zakazy.

Jak przekazała brytyjska gazeta, strona ukraińska ustaliła, że Heng Yang 9 - statek pływający pod banderą Panamy, lecz będący własnością i obsługiwany przez armatora z Regionu Autonomicznego Guangxi Zhuang - był widywany podczas cumowania na Krymie co najmniej trzy razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Potwierdziło to śledztwo dziennikarskie przeprowadzone przez "FT". Według tych ustaleń chiński statek zacumował w Sewastopolu w czerwcu, sierpniu oraz we wrześniu.

Jak przekazał dziennik, "wizyty 140-metrowego kontenerowca są następstwem otwarcia w kwietniu nowej linii kolejowej na Krymie, która, według Moskwy, umożliwia dostarczanie kontenerów z Rosji na statki".

Ponadto "FT" przypomniał, że "w sierpniu rosyjskie władze ogłosiły, że Berdiańsk i Mariupol, dwa inne okupowane ukraińskie porty, są otwarte dla zagranicznych turystów".

Strona ukraińska ustaliła, że Rosja transportuje tą linią kolejową do portów towary z okupowanych części obwodów donieckiego i chersońskiego, gdzie znajdują się ważne centra przemysłu ciężkiego i rolnictwa. Następnie towary te są eksportowane drogą morską.

Chiński statek na Krymie. Ukrywał swoją pozycję

Analiza przeprowadzona przez Lloyd's List, brytyjski portal zajmujący się tematyką morską, potwierdziła ukraińskie przypuszczenia dotyczące tego, że statek Heng Yang 9 miał ukrywać swoje trasy, zgłaszając niewłaściwe pozycje na morzu.

"FT" podał, że "krymscy aktywiści opublikowali zdjęcia, ukazujące prawdopodobnie mniej wyrafinowaną metodę uniknięcia wykrycia podczas jednej z takich podróży - zakrycie nazwy namalowanej na rufie białymi prześcieradłami".

- Ukraina jasno dała do zrozumienia, że takie działania są niedopuszczalne i oczekuje, że wszyscy międzynarodowi partnerzy i firmy będą bezwzględnie unikać (przebywania) na okupowanych terytoriach - powiedział w rozmowie z brytyjską gazetą Władysław Własiuk, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dodał, że statki zawijające do okupowanych portów "ryzykują znalezienie się na listach sankcyjnych".

Jak poinformował Własiuk, w odpowiedzi MSZ Chin oznajmiło, że chińskim obywatelom i firmom zaleca się unikanie wszelkich kontaktów z okupowanymi terytoriami Ukrainy. Strona chińska zapewniła w rozmowach z Kijowem, że każdy taki przypadek zostanie przeanalizowany i zapadną w tej sprawie odpowiednie decyzje.

Źródło: "Financial Times"

