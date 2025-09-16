W skrócie Korweta "Stojkij", załoga kompleksu rakietowego i myśliwce Su-30SM przeprowadziły wspólny atak symulacyjny rakietami na okręty wroga na Bałtyku.

Manewry odbyły się w ramach kończących się ćwiczeń Zapad 2025, w których wcześniej udział brały także bombowce Tu-160 i rakietowe systemy Iskander-M.

Polskie MSWiA zamknęło ruch graniczny z Białorusią w odpowiedzi na te ćwiczenia.

Informacje o nowych manewrach Federacji Rosyjskiej w ramach kończących się ćwiczeń Zapad 2025 przekazała agencja Interfax, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony.

We workowym komunikacie resort przekazał, że korweta "Stojkij", załoga nadbrzeżnego systemu rakietowego oraz myśliwce Su-30SM przeprowadziły ćwiczenia "wspólnego ataku rakietami manewrującymi na okręty symulowanego wroga na Morzu Bałtyckim w ramach ćwiczeń Zapad 2025".

Zapad 2025. Rosjanie ćwiczyli symulację ataku na Morzu Bałtyckim

Jak czytamy, wystrzelenie pocisku zostało przeprowadzone przez załogę korwety z użyciem przeciwokrętowego systemu rakietowego Uran. "Załoga bojowa nadbrzeżnego systemu rakietowego Bał również wystrzeliła podobny pocisk manewrujący z obszaru pozycyjnego na wybrzeżu obwodu królewieckiego" - przekazano, jednocześnie wciąż posługując się poprzednią nazwą, Kaliningrad.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony dodało, że w trakcie tych ćwiczeń wielozadaniowe myśliwce Su-30SM wystrzeliwały kierowane pociski przeciwokrętowe Ch-31A.

"Myśliwce leciały na ekstremalnie niskich wysokościach, poza zasięgiem widoczności stacji radiolokacyjnych i systemów rakiet przeciwlotniczych na symulowanych okrętach wroga" - przekazano w raporcie.

Zapad 2025. Rosja i Białoruś ćwiczą manewry wojskowe

Wcześniej we wtorek Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że "rosyjskie strategiczne bombowce rakietowe Tu-160 wykonały lot nad neutralnymi wodami Morza Barentsa". Przelot maszyn trwał około cztery godziny.

W komunikacie dodano, że jednostki "ćwiczyły elektroniczne wystrzeliwanie pocisków manewrujących z powietrza w kierunku celów o krytycznym znaczeniu dla symulowanego wroga".

Natomiast w obwodzie królewieckim odbywały się ćwiczenia operacyjno-taktycznych kompleksów rakietowych Iskander-M. Przypomnijmy, że w związku z ćwiczeniami Zapad 2025, polskie MSWiA zdecydowało się zamknąć ruch graniczny na granicy z Białorusią.

Źródła: Interfax.ru, Interia

