Rosjanie ćwiczą na Bałtyku. Przeprowadzili symulację ataku

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

Korweta "Stojkij", załoga nadbrzeżnego kompleksu rakietowego oraz myśliwce Su-30SM przećwiczyły "wspólny atak rakietami manewrującymi na okręty symulowanego przeciwnika na Morzu Bałtyckim" - przekazało ministerstwo obrony Rosji. Manewry mają związek z dobiegającymi końca ćwiczeniami Zapad 2025.

Rosjanie przeprowadzili symulację ataku na Morzu Bałtyckim, na zdj. rosyjska korweta
Rosjanie przeprowadzili symulację ataku na Morzu Bałtyckim, na zdj. rosyjska korwetaIBRAHIM ISHAQAFP

W skrócie

  • Korweta "Stojkij", załoga kompleksu rakietowego i myśliwce Su-30SM przeprowadziły wspólny atak symulacyjny rakietami na okręty wroga na Bałtyku.
  • Manewry odbyły się w ramach kończących się ćwiczeń Zapad 2025, w których wcześniej udział brały także bombowce Tu-160 i rakietowe systemy Iskander-M.
  • Polskie MSWiA zamknęło ruch graniczny z Białorusią w odpowiedzi na te ćwiczenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje o nowych manewrach Federacji Rosyjskiej w ramach kończących się ćwiczeń Zapad 2025 przekazała agencja Interfax, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony.

We workowym komunikacie resort przekazał, że korweta "Stojkij", załoga nadbrzeżnego systemu rakietowego oraz myśliwce Su-30SM przeprowadziły ćwiczenia "wspólnego ataku rakietami manewrującymi na okręty symulowanego wroga na Morzu Bałtyckim w ramach ćwiczeń Zapad 2025".

Zapad 2025. Rosjanie ćwiczyli symulację ataku na Morzu Bałtyckim

Jak czytamy, wystrzelenie pocisku zostało przeprowadzone przez załogę korwety z użyciem przeciwokrętowego systemu rakietowego Uran. "Załoga bojowa nadbrzeżnego systemu rakietowego Bał również wystrzeliła podobny pocisk manewrujący z obszaru pozycyjnego na wybrzeżu obwodu królewieckiego" - przekazano, jednocześnie wciąż posługując się poprzednią nazwą, Kaliningrad.

Zobacz również:

Ćwiczenia Zapad 2025. Rosyjskie bombowce Tu-160 przelatywały nad Morzem Barentsa
Świat

Ostatnie godziny Zapad-2025. Rosjanie ćwiczyli atak na "symulowanego wroga"

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Rosyjskie Ministerstwo Obrony dodało, że w trakcie tych ćwiczeń wielozadaniowe myśliwce Su-30SM wystrzeliwały kierowane pociski przeciwokrętowe Ch-31A.

    "Myśliwce leciały na ekstremalnie niskich wysokościach, poza zasięgiem widoczności stacji radiolokacyjnych i systemów rakiet przeciwlotniczych na symulowanych okrętach wroga" - przekazano w raporcie.

    Zapad 2025. Rosja i Białoruś ćwiczą manewry wojskowe

    Wcześniej we wtorek Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że "rosyjskie strategiczne bombowce rakietowe Tu-160 wykonały lot nad neutralnymi wodami Morza Barentsa". Przelot maszyn trwał około cztery godziny.

    W komunikacie dodano, że jednostki "ćwiczyły elektroniczne wystrzeliwanie pocisków manewrujących z powietrza w kierunku celów o krytycznym znaczeniu dla symulowanego wroga".

    Natomiast w obwodzie królewieckim odbywały się ćwiczenia operacyjno-taktycznych kompleksów rakietowych Iskander-M. Przypomnijmy, że w związku z ćwiczeniami Zapad 2025, polskie MSWiA zdecydowało się zamknąć ruch graniczny na granicy z Białorusią.

    Źródła: Interfax.ru, Interia

    Zobacz również:

    Zapad. Rosyjski bombowiec strategiczny. Zdjęcie ilustracyjne
    Świat

    Manewry Zapad-2025. Rosyjskie bombowce na niebie, wystrzelono rakiety Onyx

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    Komisja Europejska prze do umowy handlowej z państwami Mercosur. Bryłka w ''Gościu Wydarzeń'': Polska straci na tym najbardziejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze