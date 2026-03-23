Orban: Szef MSZ Węgier był podsłuchiwany. Padło pytanie o Polskę
- Istnieją dowody na to, że minister spraw zagranicznych Węgier był podsłuchiwany, ale mamy też wskazówki, kto może za tym stać - powiedział premier Węgier Viktor Orban. W nagraniu opublikowanym przez rzecznika rządu pada wprost pytanie o to, czy informacje są przekazywane Polsce. Rzecznik Zoltan Kovacs przekazywanie tajnych informacji drugiemu państwu UE zarzucił dziennikarzowi śledczemu Szabolcsowi Panyiowi .
W skrócie
- Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że istnieją dowody na podsłuchiwanie ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto i są wskazówki dotyczące potencjalnych sprawców.
- Rzecznik rządu Zoltan Kovacs zarzucił dziennikarzowi Szabolcsowi Panyiowi przekazywanie tajnych informacji innemu państwu UE. W jednym z nagrań dziennikarz jest pytany, czy chodzi o Polskę.
- Według doniesień medialnych Peter Szijjarto miał regularnie przekazywać informacje z posiedzeń UE Rosjanom, a Politico podało, że Węgry mogą zostać odcięte od części obrad Unii Europejskiej.
"Nowe szczegóły z wyciekłego nagrania audio sugerują skoordynowaną operację wywiadowczą wymierzoną w ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z udziałem podmiotów zagranicznych i ujawniającymi się w tej sprawie powiązaniami politycznymi" - przekazał rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Kovacs opublikował także nagranie, w którym aferę podsłuchową na Węgrzech komentuje premier Viktor Orban.
- Istnieją dowody na to, że minister spraw zagranicznych Węgier był podsłuchiwany, ale mamy też wskazówki, kto może za tym stać - powiedział szef węgierskie rządu.
Orban: Peter Szijjarto był podsłuchiwany. Informacje miało otrzymywać państwo UE
Według Kovacsa członkowie węgierskiego rządu są podsłuchiwani, a następnie ich wypowiedzi są przekazywane innemu państwu UE. Według polityka w procederze miał uczestniczyć dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi.
W jednym z nagrań opublikowanych przez Kovacsa Panyi jest wprost pytany o to, czy państwem, które otrzymuje nagrania z podsłuchów, jest Polska. Dziennikarz zaprzeczył, zaznaczając, że chodzi o inne państwo należące do Unii Europejskiej.
"Nagranie wskazuje, że dziennikarz Szabolcs Panyi, ten sam człowiek, który niedawno zaczął rozpowszechniać fałszywe informacje o bocie, udostępnił numer telefonu ministra Szijjarto zagranicznym służbom wywiadowczym" - przekazał rzecznik węgierskiego rządu, nawiązując do dziennikarskiego śledztwa w sprawie zaangażowania w kampanię wyborczą na Węgrzech sieci rosyjskich botów.
Rząd Węgier oskarża dziennikarza. Media: To Szijjarto przekazywał informacje Rosjanom
Dziennik "The Washington Post" podał w niedzielę, że szef MSZ Węgier Peter Szijjarto regularnie dzwonił do swojego odpowiednika w Rosji Siergieja Ławrowa w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej i relacjonował mu obrady.
Do sprawy odniósł się Donald Tusk, który przekazał, iż polski rząd miał podejrzenia, że szef MSZ Węgier może przekazywać informacje Rosjanom.
"Wiadomość, że ludzie Orbána informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" - przekazał polski premier.
Do wpisu odniósł się Peter Szijjarto, który zarzucił Donaldowi Tuskowi "szerzenie kłamstw".
W poniedziałek serwis Politico przekazał, powołując się na źródła w dyplomacji, że Węgry zostaną odcięte od części obrad Unii Europejskiej w obawie przed przekazywaniem informacji Moskwie.
Źródło: Politico