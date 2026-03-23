W skrócie Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że istnieją dowody na podsłuchiwanie ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto i są wskazówki dotyczące potencjalnych sprawców.

Rzecznik rządu Zoltan Kovacs zarzucił dziennikarzowi Szabolcsowi Panyiowi przekazywanie tajnych informacji innemu państwu UE. W jednym z nagrań dziennikarz jest pytany, czy chodzi o Polskę.

Według doniesień medialnych Peter Szijjarto miał regularnie przekazywać informacje z posiedzeń UE Rosjanom, a Politico podało, że Węgry mogą zostać odcięte od części obrad Unii Europejskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Nowe szczegóły z wyciekłego nagrania audio sugerują skoordynowaną operację wywiadowczą wymierzoną w ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto z udziałem podmiotów zagranicznych i ujawniającymi się w tej sprawie powiązaniami politycznymi" - przekazał rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kovacs opublikował także nagranie, w którym aferę podsłuchową na Węgrzech komentuje premier Viktor Orban.

- Istnieją dowody na to, że minister spraw zagranicznych Węgier był podsłuchiwany, ale mamy też wskazówki, kto może za tym stać - powiedział szef węgierskie rządu.

Orban: Peter Szijjarto był podsłuchiwany. Informacje miało otrzymywać państwo UE

Według Kovacsa członkowie węgierskiego rządu są podsłuchiwani, a następnie ich wypowiedzi są przekazywane innemu państwu UE. Według polityka w procederze miał uczestniczyć dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi.

W jednym z nagrań opublikowanych przez Kovacsa Panyi jest wprost pytany o to, czy państwem, które otrzymuje nagrania z podsłuchów, jest Polska. Dziennikarz zaprzeczył, zaznaczając, że chodzi o inne państwo należące do Unii Europejskiej.

"Nagranie wskazuje, że dziennikarz Szabolcs Panyi, ten sam człowiek, który niedawno zaczął rozpowszechniać fałszywe informacje o bocie, udostępnił numer telefonu ministra Szijjarto zagranicznym służbom wywiadowczym" - przekazał rzecznik węgierskiego rządu, nawiązując do dziennikarskiego śledztwa w sprawie zaangażowania w kampanię wyborczą na Węgrzech sieci rosyjskich botów.

Rząd Węgier oskarża dziennikarza. Media: To Szijjarto przekazywał informacje Rosjanom

Dziennik "The Washington Post" podał w niedzielę, że szef MSZ Węgier Peter Szijjarto regularnie dzwonił do swojego odpowiednika w Rosji Siergieja Ławrowa w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej i relacjonował mu obrady.

Do sprawy odniósł się Donald Tusk, który przekazał, iż polski rząd miał podejrzenia, że szef MSZ Węgier może przekazywać informacje Rosjanom.

"Wiadomość, że ludzie Orbána informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" - przekazał polski premier.

Do wpisu odniósł się Peter Szijjarto, który zarzucił Donaldowi Tuskowi "szerzenie kłamstw".

W poniedziałek serwis Politico przekazał, powołując się na źródła w dyplomacji, że Węgry zostaną odcięte od części obrad Unii Europejskiej w obawie przed przekazywaniem informacji Moskwie.

Źródło: Politico

