Uzbrojeni mężczyźni przejęli statek handlowy. Służby w akcji
Portugalskie służby, wspierane przez marynarkę wojenną, przeprowadziły akcję na statku Odysseus. Jednostka została przejęta przez uzbrojonych mężczyzn, którzy wzięli dwóch członków załogi jako zakładników. Jak przekazują lokalne media, napastnicy pochodzą z Kolumbii. Zostali zatrzymani.
W skrócie
- Portugalskie służby, wspierane przez marynarkę wojenną, odbiły statek Odysseus zaatakowany przez uzbrojonych napastników.
- Dwóch członków załogi zostało wziętych jako zakładnicy, ale udało się ich uwolnić podczas akcji.
- Sprawcy pochodzący z Kolumbii zostali zatrzymani, a statek bezpiecznie kontynuuje rejs.
W środę wieczorem dyspozytor portu w Portimao w południowej Portugalii otrzymał sygnał, że na pokładzie statku płynącego w odległości około 20 km od wybrzeża Algarve płynie statek, na którym znajdują się uzbrojeni mężczyźni.
Portugalia. Akcja służb i odbicie zakładników
Jak podaje CNN Portugal, o sytuacji poinformowano dowódcę policji morskiej i portugalskiej marynarki wojennej. Statek Odysseus płynął do Malagi pod banderą Liberii. Od środowego wieczoru był pod ścisłym monitoringiem służb morskich.
"Statek płynął u wybrzeży Algarve. W odpowiedzi na tę prośbę i późniejsze wpłynięcie statku na portugalskie wody terytorialne, kapitan portu w Portimão powiadomił służby, a mianowicie Policję Morską, i zwrócił się o wsparcie do Marynarki Wojennej" przekazał w oświadczeniu Krajowy Urząd Morski (AMN).
W międzyczasie okazało się, że uzbrojeni mężczyźni wzięli dwóch członków załogi jako zakładników i przetrzymywało ich w maszynowni. W czwartek statek przejęto.
"Abordażu dokonano dziś rano w odległości około 6 mil morskich od wybrzeża Portugalii, przez zespół złożony z członków obu jednostek, w celu przywrócenia bezpieczeństwa statku i jego załogi" - czytamy w oświadczeniu Krajowy Urząd Morski (AMN).
Zakładników uwolniono, a uzbrojonych mężczyzn zatrzymano. Według portugalskich mediów pochodzą z Kolumbii.
AMN dodaje, że "zapewniono koordynację działań z podmiotami posiadającymi jurysdykcję w tej sprawie" i że "w tej chwili statek płynie bezpiecznie do Sines".