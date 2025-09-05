W skrócie Portugalskie służby, wspierane przez marynarkę wojenną, odbiły statek Odysseus zaatakowany przez uzbrojonych napastników.

Dwóch członków załogi zostało wziętych jako zakładnicy, ale udało się ich uwolnić podczas akcji.

Sprawcy pochodzący z Kolumbii zostali zatrzymani, a statek bezpiecznie kontynuuje rejs.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę wieczorem dyspozytor portu w Portimao w południowej Portugalii otrzymał sygnał, że na pokładzie statku płynącego w odległości około 20 km od wybrzeża Algarve płynie statek, na którym znajdują się uzbrojeni mężczyźni.

Portugalia. Akcja służb i odbicie zakładników

Jak podaje CNN Portugal, o sytuacji poinformowano dowódcę policji morskiej i portugalskiej marynarki wojennej. Statek Odysseus płynął do Malagi pod banderą Liberii. Od środowego wieczoru był pod ścisłym monitoringiem służb morskich.

"Statek płynął u wybrzeży Algarve. W odpowiedzi na tę prośbę i późniejsze wpłynięcie statku na portugalskie wody terytorialne, kapitan portu w Portimão powiadomił służby, a mianowicie Policję Morską, i zwrócił się o wsparcie do Marynarki Wojennej" przekazał w oświadczeniu Krajowy Urząd Morski (AMN).

W międzyczasie okazało się, że uzbrojeni mężczyźni wzięli dwóch członków załogi jako zakładników i przetrzymywało ich w maszynowni. W czwartek statek przejęto.

"Abordażu dokonano dziś rano w odległości około 6 mil morskich od wybrzeża Portugalii, przez zespół złożony z członków obu jednostek, w celu przywrócenia bezpieczeństwa statku i jego załogi" - czytamy w oświadczeniu Krajowy Urząd Morski (AMN).

Zakładników uwolniono, a uzbrojonych mężczyzn zatrzymano. Według portugalskich mediów pochodzą z Kolumbii.

AMN dodaje, że "zapewniono koordynację działań z podmiotami posiadającymi jurysdykcję w tej sprawie" i że "w tej chwili statek płynie bezpiecznie do Sines".

"Imperium się sypie i pada". Wipler o zadłużeniu USA Polsat News Polsat News