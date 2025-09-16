Chińska straż przybrzeżna oskarżyła filipiński statek o "celowe staranowanie" jednego z jej okrętów.

Do incydentu miało dojść we wtorek w pobliżu płycizny Scarborough, położonej 200 km od wybrzeża Filipin - spornego obszaru na Morzu Południowochińskim, do którego oba państwa roszczą sobie prawa.

Filipiny zaprzeczają tym oskarżeniom, twierdząc, że to chińskie siły użyły potężnych armatek wodnych, które uszkodziły przeciwny statek i zraniły jednego z członków załogi.

Morze Południowochińskie. Konflikt Chin i Filipin nabiera na sile

W oświadczeniu chińskiej straży przybrzeżnej czytamy, że "ponad 10 filipińskich statków rządowych, płynących z różnych kierunków, wpłynęło na wody wokół płycizny", uważanej przez Pekin za wyspę Huangyan. Straż potwierdziła, że przeciwko statkom użyto armatek wodnych.

Filipińska straż przybrzeżna twierdzi z kolei, że dwa chińskie okręty straży przybrzeżnej atakowały filipiński statek rybacki potężnymi armatkami wodnymi przez prawie 30 minut, powodując "znaczne szkody", w tym w kabinie kapitana i mostku.

"Szklana szyba została rozbita, raniąc jedną osobę, a woda spowodowała zwarcie, które uszkodziło gniazdka elektryczne i pięć zewnętrznych klimatyzatorów" - poinformowała filipińska straż.

Według niej chiński okręt wojenny nadał również komunikat radiowy, ogłaszając na płyciźnie "ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji", co wywołało "panikę wśród filipińskich rybaków".

We wtorek na sporny obszar wysłano filipińską straż przybrzeżną i statki, które dostarczyły paliwo, wodę i inną pomoc ponad 35 kutrom rybackim w tym rejonie.

Chiny - Filipiny. Kolejny incydent na Morzu Południowochińskim

Do incydentu doszło sześć dni po tym, jak Chiny ogłosiły, że część płycizny Scarborough zostanie uznana za narodowy rezerwat przyrody. Rząd Filipin, który nazywa ten obszar Bajo de Masinloc, złożył protest dyplomatyczny.

Chiny i Filipiny wielokrotnie ścierały się o wychodnie rejony Morza Południowochińskiego, do którego Pekin rości sobie prawo niemal w całości. Akwen ten ma strategiczne znaczenie, a wody stanowią cenne łowiska.

"Wydarzenia": "Podwodnica" Bolesławia. Coraz więcej wody zalewa Ziemię Olkuską Polsat News