W skrócie Marian D., właściciel schroniska Happy Dog w Sobolewie, został skazany na 1,5 roku więzienia i 8 lat zakazu posiadania zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami.

Sąd orzekł również 10-letni zakaz prowadzenia działalności związanej ze zwierzętami oraz nawiązkę 40 tys. zł dla organizacji chroniącej zwierzęta.

Schronisko Happy Dog w Sobolewie zostało zamknięte w styczniu tego roku z powodu braku elektronicznej ewidencji zwierząt, a sprawą zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli i prokuratura.

Wyrok, który usłyszał w poniedziałek Marian D. dotyczy zarzutów znęcania się nad zwierzętami, do których - według aktu oskarżenia - miało dochodzić około osiem lat temu.

Prokurator Leszek Wójcik domagał się 2 lat więzienia i zakazu posiadania zwierząt przez 8 lat oraz zakazu prowadzenia działalności związanej ze zwierzętami - schronisk i opieki nad zwierzętami na 8 lat. Obrona chciała uniewinnienia.

Organizacja skarżąca wnioskowała natomiast uznania, że w czynach D. było szczególne okrucieństwo i w związku z tym wnioskowania orzeczenia winy i kary adekwatnej do skali cierpienia i liczby zwierząt czyli maksymalnie - 5 lat więzienia.

Sprawa schroniska w Sobolewie. Jest wyrok sądu

Prowadzone przez Mariana D. schronisko dla bezdomnych zwierząt Happy Dog w Sobolewie zostało w styczniu tego roku zamknięte o czym poinformował wtedy premier Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru" - napisał szef rządu i zaznaczył, że "nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie".

Aktywiści zwierzęcy zwracali uwagę na zaniedbania w opiece nad zwierzętami. Oficjalnym powodem zamknięcia schroniska był brak elektronicznej ewidencji zwierząt. Kontrolę przeprowadza tam Najwyższa Izba Kontroli. W tej sprawie prokuratura również wszczęła postępowanie.

