Kapsuła zawierająca pojemnik z próbkami księżycowego gruntu we wtorek w godzinach popołudniowych wylądowała w należącej do Chin Mongolii Wewnętrznej.

Próbki z Księżyca. Chińczycy jedyni na świecie

Chiny to jedyny kraj, który doprowadził do lądowania swojej sondy w tej odległej części Srebrnego Globu. Tamtejszej agencji kosmicznej udało się to już dwa razy, poprzednio w 2019 roku.