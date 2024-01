Na początku stycznia Charles Michel w rozmowie z mediami przekazał, że zamierza wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. W piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych powiadomił, że jednak zmienia zdanie.

"Europa zawsze zajmowała szczególne miejsce w moim sercu. Służyłem naszemu europejskiemu projektowi z pasją i przekonaniem przez prawie dziesięć lat, najpierw jako premier Belgii i później - na obecnym stanowisku. Dlatego wydawało mi się naturalne, jak każdemu przywódcy, który wciąż chciałby służyć swojemu krajowi, że kandydowanie, będzie okazją do promowania i obrony projektu europejskiego " - napisał.

Wybory europejskie 2024. Charles Michel jednak nie wystartuje

Jak dodał, w ten sposób miałby również szansę, by przedstawić "swoje wizje" odnośnie do nadchodzących wyzwań. Charles Michel wymienił, że znajdują się wśród nich klimat, transformacja cyfrowa, praca, pandemia, wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie i "inne wstrząsy geopolityczne".

Michel wskazał, że decyzja o kandydowaniu została podana wystarczająco wcześnie, by Rada Europejska miała czas na "przygotowanie płynnego przejścia". Zaznaczył również, że ogłoszenie wywołało "wzmożone zainteresowanie". "Doprowadziło to również do skrajnych reakcji - nie w Radzie Europejskiej, ale poza nią" - napisał.