Jak informuje służba prasowa białoruskiego satrapy, Łukaszenka przybędzie do Ułan Bator, gdzie spotka się z prezydentem Mongolii Ukhnaagiinem Khurelsukhem. Politycy mają rozmawiać m.in. o możliwościach rozszerzenia współpracy handlowo-gospodarczej. Stronie białoruskiej zależy przede wszystkim na podpisaniu porozumień dotyczących eksportu produktów spożywczych i przemysłowych .

Do wizyty dyplomatycznej białoruskiego dyktatora odniósł się były prezydent Mongolii Tsakhiagiin Elbegdorj. W swoich kanałach w mediach społecznościowych polityk wezwał do aresztowania Alaksandra Łukaszenki, co byłoby "zwycięstwem sprawiedliwości".