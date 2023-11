W sieci zawrzało

Ayushmaan Kapoor, założyciel jednej ze znanych firm zajmujących się marketingiem online, podkreślił w rozmowie z bombajską stacją telewizyjną CNBC, że jego zdaniem Indie potrzebują wydłużenia godzin pracy, aby skutecznie współzawodniczyć z Chinami oraz USA. - Jeśli chcemy osiągnąć wielkość, to jest to właśnie taka liczba godzin i takie ofiary, jakie musimy ponieść - stwierdził.

Praca do zmierzchu czy wydajność?

Pomysł Murthy'ego potępiły niektóre indyjskie związki zawodowe wskazując, że wprowadzenie najdłuższego tygodnia pracy na świecie byłoby nielegalne. "Za powiększającą się automatyzacją powinna iść stała redukcja godzin pracy tak, by pozostawało więcej czasu na kreatywność i wypoczynek, co z kolei powiększa produktywność" - napisała w oświadczeniu AIITEU, ogólnoindyjska unia pracowników sektora IT.

W ostatnich dniach prasa zaczęła przychylać się do zniuansowanego podejścia do problemu podkreślając, że to wydajność jest kluczem do budowy innowacyjnej gospodarki.