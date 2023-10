Okres próbny został jednak zawieszony, a personel powrócił w poniedziałek do normalnego pięciodniowego tygodnia pracy po tym, jak założyciel Krystal Simon Blackler, przyznał, że "to nie zadziałało" .

Brytyjska firma wraca do pięciodaniowego dnia tygodnia pracy. "To nie wypaliło"

W e-mailu do klientów, do którego dotarł "The Times", Blackler napisał: "Chociaż członkowie zespołu rzeczywiście skorzystali z dodatkowego dnia wolnego, odkryliśmy, że dodatkowy czas na regenerację nie zwiększył produkcji o 20 procent niezbędnej do zastąpienia tego, co wcześniej stracono".