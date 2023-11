Decyzja o instalacji urządzeń to pokłosie lipcowego festiwalu muzyki rockowej, który władze przerwały, gdy jeden z artystów - wokalista brytyjskiej grupy The 1975 - skrytykował je za prześladowanie społeczności LGBT, a następnie pocałował na scenie basistę zespołu. Matty Healy zwrócił się do widowni w Kuala Lumpur, mówiąc, że przyjazd do Malezji był błędem ze względu na obowiązujące tam prawo, które reguluje, z kim można odbywać stosunek.