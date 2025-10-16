W skrócie Rząd Wielkiej Brytanii ponownie przesunął termin decyzji o budowie nowej ambasady Chin w Londynie ze względu na obawy o bezpieczeństwo.

Nowa placówka ma powstać w Royal Mint Court, między finansowymi dzielnicami City a Canary Wharf, co budzi niepokój o możliwą infiltrację systemów finansowych.

Ostateczna decyzja została odłożona na 10 grudnia, a sprawa budzi kontrowersje zarówno wśród lokalnych władz, jak i służb bezpieczeństwa.

Decyzja początkowo miała być podjęta do 9 września, ale termin ten przesunięto na 21 października. W czwartek rzecznik rządu przekazał, że "biorąc pod uwagę złożoną naturę zagadnienia", termin przesunięto na 10 grudnia, i zaznaczył, iż ta data nie jest prawnie wiążąca.

Nowa ambasada Chin ma się mieścić w dawnym budynku Królewskiej Mennicy (Royal Mint Court) w pobliżu twierdzy Tower of London i, co istotne, bezpośrednio między dwoma centrami finansowymi, City i Canary Wharf.

Ambasada Chin w Londynie. Plan Pekinu pod znakiem zapytania

Chiny kupiły teren o powierzchni ponad 20 tys. metrów kw. w 2018 r. za 255 mln funtów.

Plan zakłada, że oprócz ambasady będzie się tam mieścić chiński ośrodek kulturalny, a zakwaterowanych w tym kompleksie będzie 200 pracowników. Teren jest już patrolowany przez chińskich ochroniarzy, założono także monitoring.

Pierwszy wniosek Pekinu o pozwolenie zagospodarowania terenu został odrzucony przez radę miejską Tower Hamlets w 2022 r. z powodu obaw, że protesty przed ambasadą i środki bezpieczeństwa mogłyby zaszkodzić lokalnej turystyce. Po objęciu władzy w 2024 r. rząd Partii Pracy wyjął decyzję w tej sprawie spod kompetencji samorządu i zdecydował, że będzie to rozstrzygnięte na szczeblu ministerialnym.

Projekt nowej ambasady Chin. W Londynie rosną obawy o szpiegostwo

Przeciwnicy nowej ambasady twierdzą, że dzięki przeprowadzce Chiny będą mogły swobodnie infiltrować brytyjski system finansowy poprzez podpięcie się do światłowodów przesyłających poufne dane firm z City. Ponadto w pobliżu pod Tamizą biegnie tunel, którym od 1985 r. biegną kable światłowodowe obsługujące setki firm.

Szczególne zaniepokojenie wzbudził fakt, że w przedłożonym przez Chińczyków planie zagospodarowania terenu nie wyjaśniono przeznaczenia części pomieszczeń, w tym w podziemiach budynku, tłumacząc to "względami bezpieczeństwa".

Odłożenie decyzji w sprawie zgody na budowę nowej ambasady nastąpiło w dniu, w którym szef MI5 Ken McCallum ostrzegł przed rosnącym zagrożeniem ze strony wrogich państw, takich jak Rosja, Iran i Chiny.

Mówiąc o Chinach, potwierdził on, że "chińscy aktorzy państwowi" stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii "każdego dnia".

