W skrócie Niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000 zakończyły misję w Polsce. Pełniły dyżury w bazie lotniczej w Malborku w ramach NATO Enhanced Air Policing oraz Security Assistance and Training for Ukraine.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że myśliwce wspierały ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO, wykazując sojuszniczą solidarność i interoperacyjność.

Wcześniej niemieckie myśliwce stacjonowały m.in. w Mińsku Mazowieckim i brały udział w operacji NATO "Eastern Sentry" po naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Myśliwce niemieckich sił powietrznych pełniły dyżury w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku od 6 grudnia 2025 roku.

Jak poinformowało w opublikowanym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, niemieckie myśliwce wspierały "ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO, pokazując sojuszniczą solidarność i interoperacyjność".

"Ich obecność była nie tylko realnym wzmocnieniem obrony powietrznej Sojuszu, ale też silnym sygnałem zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. To był niezwykle ważny gest współpracy w ramach kolektywnej obrony" - dodano.

Rozwiń

"Dziękujemy za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem nieba nad Polską i wschodnią flanką NATO" - przekazało DORSZ.

Wcześniej niemieckie myśliwce stacjonowały m.in. w 2025 roku w Mińsku Mazowieckim, gdzie wspierały ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Brały także udział w operacji NATO "Eastern Sentry", rozpoczętej 12 września 2025 roku po naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

