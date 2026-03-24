Niemieckie myśliwce zakończyły misję w Polsce. "Dziękujemy za wsparcie"
Niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000 zakończyły swoją misję w Polsce - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Samoloty pełniły dyżury w bazie lotniczej w Malborku w ramach misji NATO Enhanced Air Policing oraz Security Assistance and Training for Ukraine.
Myśliwce niemieckich sił powietrznych pełniły dyżury w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku od 6 grudnia 2025 roku.
Jak poinformowało w opublikowanym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, niemieckie myśliwce wspierały "ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO, pokazując sojuszniczą solidarność i interoperacyjność".
"Ich obecność była nie tylko realnym wzmocnieniem obrony powietrznej Sojuszu, ale też silnym sygnałem zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. To był niezwykle ważny gest współpracy w ramach kolektywnej obrony" - dodano.
"Dziękujemy za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem nieba nad Polską i wschodnią flanką NATO" - przekazało DORSZ.
Wcześniej niemieckie myśliwce stacjonowały m.in. w 2025 roku w Mińsku Mazowieckim, gdzie wspierały ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Brały także udział w operacji NATO "Eastern Sentry", rozpoczętej 12 września 2025 roku po naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.