Niemieckie myśliwce zakończyły misję w Polsce. "Dziękujemy za wsparcie"

Jakub Pogorzelski

Niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000 zakończyły swoją misję w Polsce - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Samoloty pełniły dyżury w bazie lotniczej w Malborku w ramach misji NATO Enhanced Air Policing oraz Security Assistance and Training for Ukraine.

Dwa myśliwce Eurofighter EF-2000 Luftwaffe lecą nad chmurami podczas słonecznego dnia w Polsce.
Niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000 zakończyły misję w Polsce

W skrócie

  Niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000 zakończyły misję w Polsce. Pełniły dyżury w bazie lotniczej w Malborku w ramach NATO Enhanced Air Policing oraz Security Assistance and Training for Ukraine.
  • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że myśliwce wspierały ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO, wykazując sojuszniczą solidarność i interoperacyjność.
  • Wcześniej niemieckie myśliwce stacjonowały m.in. w Mińsku Mazowieckim i brały udział w operacji NATO "Eastern Sentry" po naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Myśliwce niemieckich sił powietrznych pełniły dyżury w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku od 6 grudnia 2025 roku.

Jak poinformowało w opublikowanym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, niemieckie myśliwce wspierały "ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO, pokazując sojuszniczą solidarność i interoperacyjność".

Zobacz również:

Polska poderwała myśliwce z powodu ataków Rosji na terytorium Ukrainy
Polska

Dyżurna para myśliwska wylądowała. Nowy komunikat wojska

"Ich obecność była nie tylko realnym wzmocnieniem obrony powietrznej Sojuszu, ale też silnym sygnałem zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. To był niezwykle ważny gest współpracy w ramach kolektywnej obrony" - dodano.

"Dziękujemy za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem nieba nad Polską i wschodnią flanką NATO" - przekazało DORSZ.

Wcześniej niemieckie myśliwce stacjonowały m.in. w 2025 roku w Mińsku Mazowieckim, gdzie wspierały ochronę polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Brały także udział w operacji NATO "Eastern Sentry", rozpoczętej 12 września 2025 roku po naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Zobacz również:

Ukraiński dron rozbił się i eksplodował na Litwie (zdj. ilustracyjne)
Świat

Dron wojskowy rozbił się na Litwie. Wiadomo, do kogo należał

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
Najnowsze