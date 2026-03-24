W skrócie Donald Tusk stwierdził, że wizyta Karola Nawrockiego na Węgrzech odbyła się wbrew rekomendacjom polskiego rządu i interesom Polski.

Tusk zarzucił Viktorowi Orbanowi blokowanie wypłaty 2 mld zł z UE dla Polski oraz blokadę pomocy Ukrainie o wartości 90 mld euro.

Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem i Viktorem Orbanem podczas Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

- Chciałbym przypomnieć kilka podstawowych faktów, które powodują, że dzisiaj premier Węgier jest oceniany przez polski rząd, ale nie tylko, jako polityk, który występuje systematycznie wbrew europejskim, ale też polskim interesom - powiedział Tusk podczas wtorkowego posiedzenia rządu.

Jednym z głównych zarzutów stawianych przez szefa rządu rządowi węgierskiemu jest blokada wypłaty unijnych środków dla państw, które na początku wojny wsparły Ukrainę. - Cały czas czekamy na 2 mld złotych, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy za sprzęt, który wysłaliśmy jako Polska Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny - zaznaczył premier.

- Unia Europejska uznała słusznie, że państwa, które poniosły wtedy największe ciężary powinny otrzymać zwrot. Nam przysługuje z mechanizmu European Peace Facility 2 mld złotych, które od dawna powinny być w polskim budżecie. To premier Orban osobiście blokuje wypłatę tych pieniędzy dla Polski - dodał.

Donald Tusk krytykuje prorosyjską politykę Viktora Orbana

Premier stwierdził, że Węgry zablokowały również przyznanie pomocy Ukrainie o wartości 90 mld euro. - Ze względu na skomplikowaną politykę amerykańską wobec Ukrainy w ostatnich tygodniach 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy jakie przygotowała Unia Europejska może rozstrzygnąć o losach całej wojny, a więc także o losach Polski w perspektywie strategicznej - powiedział Tusk.

Szef rządu przekazał, że od pewnego czasu pojawiały się informacje o tym, że węgierscy dyplomaci współpracują z służbami rosyjskimi i przekazują Moskwie informacje, "także te dyskretne", z posiedzeń instytucji europejskich. Skrytykował również działanie władz węgierskich w kontekście przyznawania azylu politykom poszukiwanym przez polskie służby.

Tusk stwierdził także, że Viktor Orban dąży do ponownego uzależnienia Europy od energii z Rosji oraz promuje robienie interesów z Moskwą.

Premier apeluje do Karola Nawrockiego. "Ma pan obowiązki polskie, nie rosyjskie"

- Wymieniam tylko kilka powodów, dla których wymagamy od polskich polityków, aby nie uczestniczyli w promocji tego typu działań. W interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach - zaznaczył premier.

- Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie - zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i zaznaczył, że rząd oczekuje, by w kwestiach polityki międzynarodowej, a zwłaszcza kwestiach związanych z Rosją i Ukrainą prezydent wspierał polski rząd, "a nie działał przeciwko polskim interesom".

- Działania ostatnich dni i tygodni to są działania wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo - dodał.

Karol Nawrocki spotkał się z Viktorem Orbanem

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek odwiedził Budapeszt gdzie wziął udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Podczas wizyty na Węgrzech prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem.

We wpisie w mediach społecznościowych podsumowującym spotkanie z szefem węgierskiego rządu Nawrocki podziękował Orbanowi za "owocne rozmowy". "My, Polacy, kochamy Węgrów, a nienawidzimy zbrodniarza wojennego Putina. Rosja będzie dla nas zawsze zagrożeniem, Węgry odwiecznym przyjacielem" - stwierdził.

Poniedziałkowe spotkanie Nawrockiego z Orbanem było pierwszym od momentu objęcia przez obecnego prezydenta Polski swojej funkcji. Wcześniej miało do takiego spotkania dojść w grudniu 2025 roku, jednak wtedy Nawrocki odwołał je w związku z wizytą premiera Węgier w Moskwie i spotkaniem z Władimirem Putinem.

