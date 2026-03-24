W skrócie Prognozy wskazują na intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w wielu regionach Polski do końca marca i na początku kwietnia.

Temperatury na zachodzie kraju mogą być niższe od średniej o około 4 stopnie Celsjusza, również w trakcie Wielkanocy.

Według obecnych prognoz Wielkanoc 2026 będzie chłodna i mokra, możliwe są przelotne opady w wielu miejscach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od środy z zachodu do Polski wkroczą fronty atmosferyczne, niosące intensywniejsze opady śniegu, a na południu także deszczu ze śniegiem - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Teraz pojawiają się wskazówki, czy wymagająca aura utrzyma się do początku kwietnia, czyli do Wielkanocy.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda niedługo się załamie. To może mieć wpływ na Wielkanoc 2026

W połowie tygodnia dotrze do nas wyraźne pogorszenie pogody. Intensywniejsze deszcze, deszcze ze śniegiem będą padać przez kolejne dni głównie na południu, choć nie tylko. Oprócz tego w górach mocniej sypnie śniegiem.

Pochmurnie i deszczowo będzie przez całą drugą połowę tygodnia, do weekendu włącznie. Z czasem również się ochłodzi - według synoptyków w ciągu dnia będzie do 15-16 stopni Celsjusza, a pod koniec marca w północnej Polsce temperatury będą jednocyfrowe.

Możliwe, że chłodniejsza i mokra aura utrzyma się co najmniej do końca miesiąca, ale możliwe też, że rozciągnie się na początek kwietnia, zahaczając o Wielkanoc.

W 2026 roku Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny ma miejsce 6 kwietnia. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to istnieje poważne ryzyko, że pogoda może zepsuć wiernym świętowanie.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Lany nie tylko poniedziałek, idą deszczowe dni

Najnowsze wyliczenia specjalistów wskazują na to, że intensywne opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem i śniegu mogą nawiedzać wiele regionów do ostatnich dni marca oraz pierwszych dni kwietnia.

Pod koniec marca w praktycznie całym kraju może padać nie tylko deszcz, lecz także deszcz ze śniegiem i śnieg WXCharts materiał zewnętrzny

Wyraźnie widać to na przykładzie prognozy długoterminowej obejmującej przełom miesięcy oraz początkowe tygodnie kwietnia.

Pierwsze dni kolejnego miesiąca zapowiadają się na zdecydowanie deszczowe, zwłaszcza w zachodniej, centralnej i południowej Polsce. W tych wszystkich regionach suma opadów może być miejscami prawie trzy razy większa od średniej wieloletniej dla tego okresu.

Początek kwietnia może się okazać deszczowy i nieprzyjemny, zwłaszcza na zachodzie i w centrum IMGW materiał zewnętrzny

Musimy się liczyć z tym, że zarówno Niedziela Wielkanocna, jak i Poniedziałek Wielkanocny mogą być mokre, a lokalnie na trawnikach może się zrobić biało, ponieważ lokalnych przelotnych opadów śniegu również nie można całkowicie wykluczyć.

Niedziela Wielkanocna i Lany Poniedziałek 2026 mogą być deszczowe , zwłaszcza na zachodzie i południu WXCharts materiał zewnętrzny

Pocieszenia nie przyniosą prognozy temperatur na ten okres, ponieważ na początku kwietnia nie widać większego ocieplenia. Chłodno może być szczególnie w zachodniej Polsce.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Wiosna w chłodniejszej wersji

Przełom marca i kwietnia może się okazać wyraźnie zimniejszy niż zwykle - wynika z najnowszych wyliczeń IMGW.

Na zachodzie na początku kwietnia - w tym podczas Wielkanocy, a przynajmniej pierwszej części świąt - średnie temperatury mogą być niższe od średniej wieloletniej nawet o około 4 stopnie Celsjusza.

Na Wielkanoc 2026 w zachodniej Polsce może być wyraźnie chłodniej niż zwykle - wynika z prognoz długoterminowych IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Chłodniej niż zwykle będzie w całym kraju, jednak na wschodzie ta różnica będzie mniejsza i wyniesie nie więcej niż 1-2 stopni.

Zachodnia Polska może być wyraźnie chłodniejsza od średniej z lat 1991-2020 IMGW materiał zewnętrzny

Tego typu prognozy oznaczają, że na Wielkanoc w dużej części Polski, zwłaszcza na zachodzie i w centrum nawet w ciągu dnia temperatury mogą być jednocyfrowe lub jedynie nieznacznie przekroczyć próg 10 stopni. W najcieplejszych miejscach na początku kwietnia nie powinno być więcej niż kilkanaście stopni Celsjusza.

Ponieważ jest to prognoza długoterminowa, na jej potwierdzenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu i kolejne prognozy mogą się różnić od obecnych.

-----

Nawrocki dostał niewygodne pytanie. "Pan redaktor się ogarnie" Polsat News Polsat News