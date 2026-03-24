Pogoda na Wielkanoc 2026 rysuje się coraz wyraźniej. Niepokojące prognozy

Jakub Wojciechowski

Wkraczamy w okres niepewności pogodowej. Przez większość marca deszczu praktycznie nie było, ale wiele wskazuje na to, że pogoda w krótkim czasie spróbuje nadrobić zaległości. Mocniej popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Możliwe, że taka wersja wiosny utrzyma się do Wielkanocy. Będzie też wyraźnie chłodniej niż zwykle o tej porze roku.

Kwitnące rośliny na Wiosnę. Wielkanoc 2026 może być chłodna i deszczowa, przede wszystkim na zachodzie i południu kraju
Wielkanoc 2026 roku zapowiada się na dość chłodną i deszczową. Temperatury będą wyraźnie niższe od średniej, zwłaszcza w zachodniej Polsceromasph/123rf/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prognozy wskazują na intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w wielu regionach Polski do końca marca i na początku kwietnia.
  • Temperatury na zachodzie kraju mogą być niższe od średniej o około 4 stopnie Celsjusza, również w trakcie Wielkanocy.
  • Według obecnych prognoz Wielkanoc 2026 będzie chłodna i mokra, możliwe są przelotne opady w wielu miejscach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od środy z zachodu do Polski wkroczą fronty atmosferyczne, niosące intensywniejsze opady śniegu, a na południu także deszczu ze śniegiem - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Teraz pojawiają się wskazówki, czy wymagająca aura utrzyma się do początku kwietnia, czyli do Wielkanocy.

Pogoda niedługo się załamie. To może mieć wpływ na Wielkanoc 2026

W połowie tygodnia dotrze do nas wyraźne pogorszenie pogody. Intensywniejsze deszcze, deszcze ze śniegiem będą padać przez kolejne dni głównie na południu, choć nie tylko. Oprócz tego w górach mocniej sypnie śniegiem.

Pochmurnie i deszczowo będzie przez całą drugą połowę tygodnia, do weekendu włącznie. Z czasem również się ochłodzi - według synoptyków w ciągu dnia będzie do 15-16 stopni Celsjusza, a pod koniec marca w północnej Polsce temperatury będą jednocyfrowe.

Możliwe, że chłodniejsza i mokra aura utrzyma się co najmniej do końca miesiąca, ale możliwe też, że rozciągnie się na początek kwietnia, zahaczając o Wielkanoc.

Zobacz również:

Nadciągają ulewy, a miejscami również deszcz wymieszany ze śniegiem. Tak będzie w drugiej połowie tygodnia
Polska

Nadchodzą największe ulewy od początku wiosny. Wiemy, gdzie trzeba uważać

W 2026 roku Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny ma miejsce 6 kwietnia. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to istnieje poważne ryzyko, że pogoda może zepsuć wiernym świętowanie.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Lany nie tylko poniedziałek, idą deszczowe dni

Najnowsze wyliczenia specjalistów wskazują na to, że intensywne opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem i śniegu mogą nawiedzać wiele regionów do ostatnich dni marca oraz pierwszych dni kwietnia.

Mapa prognozy pogody dla Polski
Pod koniec marca w praktycznie całym kraju może padać nie tylko deszcz, lecz także deszcz ze śniegiem i śniegWXChartsmateriał zewnętrzny

Wyraźnie widać to na przykładzie prognozy długoterminowej obejmującej przełom miesięcy oraz początkowe tygodnie kwietnia.

Pierwsze dni kolejnego miesiąca zapowiadają się na zdecydowanie deszczowe, zwłaszcza w zachodniej, centralnej i południowej Polsce. W tych wszystkich regionach suma opadów może być miejscami prawie trzy razy większa od średniej wieloletniej dla tego okresu.

Prognoza anomalii sumy opadów w Polsce na tygodnie od 30 marca do 3 maja, pokazująca wartości procentowe względem średniej z lat 1991-2020 dla różnych regionów, z przewagą przekroczeń normy (zielone barwy) w tygodniach 14-17 oraz bliskim powrotem do średniej
Początek kwietnia może się okazać deszczowy i nieprzyjemny, zwłaszcza na zachodzie i w centrumIMGW materiał zewnętrzny

Musimy się liczyć z tym, że zarówno Niedziela Wielkanocna, jak i Poniedziałek Wielkanocny mogą być mokre, a lokalnie na trawnikach może się zrobić biało, ponieważ lokalnych przelotnych opadów śniegu również nie można całkowicie wykluczyć.

Intensywna strefa opadów deszczu w odcieniach żółci i zieleni rozciąga się od południowo-zachodniej części Polski przez centrum aż po północ kraju, otoczona słabszymi opadami oznaczonymi na niebiesko; mapa pokazuje także izobary i główne miasta regionu.
Niedziela Wielkanocna i Lany Poniedziałek 2026 mogą być deszczowe , zwłaszcza na zachodzie i południuWXChartsmateriał zewnętrzny

Pocieszenia nie przyniosą prognozy temperatur na ten okres, ponieważ na początku kwietnia nie widać większego ocieplenia. Chłodno może być szczególnie w zachodniej Polsce.

Zobacz również:

Przełom marca i kwietnia może być wyraźnie chłodniejszy niż zwykle. Nie powinno też zabraknąć deszczu, przede wszystkim na południu i zachodzie. Taka pogoda może panować w Wielkanoc 2026
Polska

Wpierw przeplatanka, potem poważniejsza zmiana. Znamy prognozy na Wielkanoc

Pogoda na Wielkanoc 2026. Wiosna w chłodniejszej wersji

Przełom marca i kwietnia może się okazać wyraźnie zimniejszy niż zwykle - wynika z najnowszych wyliczeń IMGW.

Na zachodzie na początku kwietnia - w tym podczas Wielkanocy, a przynajmniej pierwszej części świąt - średnie temperatury mogą być niższe od średniej wieloletniej nawet o około 4 stopnie Celsjusza.

Mapa anomalii temperatury w Polsce pokazuje wyraźny kontrast między zimną zachodnią częścią kraju, oznaczoną niebieskimi odcieniami, a znacznie cieplejszą wschodnią częścią, przedstawioną w czerwieniach i pomarańczach; granica tych stref przebiega przez środek kraju.
Na Wielkanoc 2026 w zachodniej Polsce może być wyraźnie chłodniej niż zwykle - wynika z prognoz długoterminowych IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Chłodniej niż zwykle będzie w całym kraju, jednak na wschodzie ta różnica będzie mniejsza i wyniesie nie więcej niż 1-2 stopni.

Mapa Polski podzielona na pięć kolejnych tygodni, prezentująca anomalię średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 na podstawie danych IMGW-PIB; widoczne są wartości temperatury od -4,3°C do 2,1°C, przeważnie z ujemnymi anomaliami w pierwszych tygodniach.
Zachodnia Polska może być wyraźnie chłodniejsza od średniej z lat 1991-2020IMGW materiał zewnętrzny

Tego typu prognozy oznaczają, że na Wielkanoc w dużej części Polski, zwłaszcza na zachodzie i w centrum nawet w ciągu dnia temperatury mogą być jednocyfrowe lub jedynie nieznacznie przekroczyć próg 10 stopni. W najcieplejszych miejscach na początku kwietnia nie powinno być więcej niż kilkanaście stopni Celsjusza.

Ponieważ jest to prognoza długoterminowa, na jej potwierdzenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu i kolejne prognozy mogą się różnić od obecnych.

Zobacz również:

Pogoda długoterminowa na Wielkanoc 2026 wskazuje wyraźne ochłodzenie i więcej opadów deszczu
Polska

Poważne zmiany w pogodzie przed samą Wielkanocą. Opady również poza normą

-----

Najnowsze