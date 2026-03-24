Pogoda na Wielkanoc 2026 rysuje się coraz wyraźniej. Niepokojące prognozy
Wkraczamy w okres niepewności pogodowej. Przez większość marca deszczu praktycznie nie było, ale wiele wskazuje na to, że pogoda w krótkim czasie spróbuje nadrobić zaległości. Mocniej popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Możliwe, że taka wersja wiosny utrzyma się do Wielkanocy. Będzie też wyraźnie chłodniej niż zwykle o tej porze roku.
W skrócie
- Prognozy wskazują na intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w wielu regionach Polski do końca marca i na początku kwietnia.
- Temperatury na zachodzie kraju mogą być niższe od średniej o około 4 stopnie Celsjusza, również w trakcie Wielkanocy.
- Według obecnych prognoz Wielkanoc 2026 będzie chłodna i mokra, możliwe są przelotne opady w wielu miejscach.
Od środy z zachodu do Polski wkroczą fronty atmosferyczne, niosące intensywniejsze opady śniegu, a na południu także deszczu ze śniegiem - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Teraz pojawiają się wskazówki, czy wymagająca aura utrzyma się do początku kwietnia, czyli do Wielkanocy.
Pogoda niedługo się załamie. To może mieć wpływ na Wielkanoc 2026
W połowie tygodnia dotrze do nas wyraźne pogorszenie pogody. Intensywniejsze deszcze, deszcze ze śniegiem będą padać przez kolejne dni głównie na południu, choć nie tylko. Oprócz tego w górach mocniej sypnie śniegiem.
Pochmurnie i deszczowo będzie przez całą drugą połowę tygodnia, do weekendu włącznie. Z czasem również się ochłodzi - według synoptyków w ciągu dnia będzie do 15-16 stopni Celsjusza, a pod koniec marca w północnej Polsce temperatury będą jednocyfrowe.
Możliwe, że chłodniejsza i mokra aura utrzyma się co najmniej do końca miesiąca, ale możliwe też, że rozciągnie się na początek kwietnia, zahaczając o Wielkanoc.
W 2026 roku Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny ma miejsce 6 kwietnia. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to istnieje poważne ryzyko, że pogoda może zepsuć wiernym świętowanie.
Pogoda na Wielkanoc 2026. Lany nie tylko poniedziałek, idą deszczowe dni
Najnowsze wyliczenia specjalistów wskazują na to, że intensywne opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem i śniegu mogą nawiedzać wiele regionów do ostatnich dni marca oraz pierwszych dni kwietnia.
Wyraźnie widać to na przykładzie prognozy długoterminowej obejmującej przełom miesięcy oraz początkowe tygodnie kwietnia.
Pierwsze dni kolejnego miesiąca zapowiadają się na zdecydowanie deszczowe, zwłaszcza w zachodniej, centralnej i południowej Polsce. W tych wszystkich regionach suma opadów może być miejscami prawie trzy razy większa od średniej wieloletniej dla tego okresu.
Musimy się liczyć z tym, że zarówno Niedziela Wielkanocna, jak i Poniedziałek Wielkanocny mogą być mokre, a lokalnie na trawnikach może się zrobić biało, ponieważ lokalnych przelotnych opadów śniegu również nie można całkowicie wykluczyć.
Pocieszenia nie przyniosą prognozy temperatur na ten okres, ponieważ na początku kwietnia nie widać większego ocieplenia. Chłodno może być szczególnie w zachodniej Polsce.
Pogoda na Wielkanoc 2026. Wiosna w chłodniejszej wersji
Przełom marca i kwietnia może się okazać wyraźnie zimniejszy niż zwykle - wynika z najnowszych wyliczeń IMGW.
Na zachodzie na początku kwietnia - w tym podczas Wielkanocy, a przynajmniej pierwszej części świąt - średnie temperatury mogą być niższe od średniej wieloletniej nawet o około 4 stopnie Celsjusza.
Chłodniej niż zwykle będzie w całym kraju, jednak na wschodzie ta różnica będzie mniejsza i wyniesie nie więcej niż 1-2 stopni.
Tego typu prognozy oznaczają, że na Wielkanoc w dużej części Polski, zwłaszcza na zachodzie i w centrum nawet w ciągu dnia temperatury mogą być jednocyfrowe lub jedynie nieznacznie przekroczyć próg 10 stopni. W najcieplejszych miejscach na początku kwietnia nie powinno być więcej niż kilkanaście stopni Celsjusza.
Ponieważ jest to prognoza długoterminowa, na jej potwierdzenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu i kolejne prognozy mogą się różnić od obecnych.
