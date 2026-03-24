Sprawa immunitetu Grzegorza Brauna. Jest decyzja unijnej komisji

W skrócie Komisja prawna Parlamentu Europejskiego jednogłośnie zagłosowała za uchyleniem immunitetu Grzegorza Brauna.

Decyzja komisji dotyczyła zniszczenia flag ukraińskiej i unijnej oraz zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Trzecią Rzeszę Niemiecką.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie cała Izba Parlamentu Europejskiego podczas głosowania plenarnego.

Decyzja w sprawie Grzegorza Brauna została podjęta jednogłośnie - za odebraniem immunitetu polskiemu politykowi we wtorek zagłosowali wszyscy obecni na sali członkowie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI).

Zgodnie z regulaminem europarlamentu, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie cała Izba w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Do tego dojdzie prawdopodobnie już w środę, podczas minisesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Jest decyzja ws. Grzegorza Brauna. Unijna komisja za uchyleniem immunitetu

Wcześniej PE zagłosował za odebraniem immunitetu Braunowi dwukrotnie - za zniszczenie świec chanukowych w Sejmie i naruszenie nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy.

Najnowsza decyzja JURI dotyczy dwóch wniosków o uchylenie immunitetu - jeden z nich ma związek ze zniszczeniem flag Ukrainy i UE, a kolejny z zaprzeczaniem zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Trzecią Rzeszę Niemiecką.

Drugi z tych wniosków został skierowany do Parlamentu Europejskiego przez prokuratora generalnego pod koniec lutego. - Nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce - powiedział wtedy Waldemar Żurek.

Sprawa immunitetu Grzegorza Brauna. Chodzi o słowa o nazistowskich zbrodniach

Sprawa dotyczy stwierdzenia Grzegorza Brauna, które padło podczas wywiadu na łamach Radia Wnet. W czasie rozmowy polityk zaprzeczał istnieniu komór gazowych w obozach zagłady, informacje o nich nazywając "fejkiem".

- Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt - przekonywał Braun.

Prowadzący rozmowę Łukasz Jankowski stwierdził, że "są pewne granice" i zakończył rozmowę. Wkrótce później posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska zapowiedziała złożenie zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury.

