"Partia Pracy podtrzymuje najwyższe standardy wobec swoich kandydatów do parlamentu, czego społeczeństwo słusznie oczekuje od każdej partii chcącej służyć, dlatego w tej sprawie natychmiast zareagowaliśmy " - przekazała w oświadczeniu partia, cytowana przez agencję Reutera.

Wielka Brytania. Partie zawiesiły swoich kandydatów. Obstawiali zakłady u bukmacherów

Nie jest to jednak początek sprawy, ta zaczęła się dwa tygodnie temu, gdy brytyjski dziennik "The Guardian" podał, że Craig Williams z partii rządzącej miał na trzy dni przed podaniem daty wyborów przez Rishiego Sunaka postawić u bukmachera 100 funtów (ponad 500 złotych) na to, że wybory odbędą się 4 lipca.