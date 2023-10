- Widzimy, że Zełenski zrobił źle. Stworzył całe państwo, bogate, silne państwo. Co dalej: walczy do ostatniego Ukraińca. I albo robią to, co obiecali (Zachodowi - red.), albo robią to w złym czasie (...) Zachód, Europejczycy, a zwłaszcza Amerykanie nie wywiązują się z porozumienia - podkreślił.