Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi potwierdziło otrzymanie noty od polskiego resortu w sprawie, jak zaznaczono "rzekomego", wtargnięcia dwóch białoruskich śmigłowców do polskiej przestrzeni powietrznej. "Po raz kolejny apelujemy do strony polskiej, by sztucznie nie podsycała napięcia. Proponujemy wznowienie pełnego dialogu między resortami wojskowymi obu krajów" - podano w komunikacie.