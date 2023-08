Białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną - poinformowało we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej. "Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe" - przekazano na stronie resortu. O sprawie zostało poinformowane NATO, a do polskiego MSZ wezwano charge d’affaires Białorusi w celu wyjaśnienia zdarzenia. Do sprawy odniosły się także władze w Mińsku.