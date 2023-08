Do awarii rządowej maszyny z szefową niemieckiej dyplomacji na pokładzie doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, niedługo po międzylądowaniu w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Annalena Baerbock wyruszyła właśnie w oficjalną tygodniową podróż do Australii, Nowej Zelandii i na Fidżi. Około godziny 1:30 czasu środkowoeuropejskiego pilot poinformował, że wystąpiły problemy z podniesieniem klap. Jedna z nich była uszkodzona i nie można było ich podnieść symetrycznie. Zwiększało to zużycie paliwa i uniemożliwiało osiągnięcie wysokości przelotowej oraz normalnej prędkości. Samolot musiał zawrócić do Abu Zabi.