Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock o wizycie w Chinach: To bardziej niż szokujące

Oprac.: Grzegorz Lepak Świat

- To było częściowo naprawdę bardziej niż szokujące - tak minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock oceniła swoje wrażenia z wizyty w Chinach i to jak "ofensywnie" i "coraz bardziej agresywnie" Chiny zachowują się w stosunku do innych krajów.

Zdjęcie Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock podczas wizyty w Chinach w kwietniu odwiedziła m.in. firmę montującą przekładnie i elementy napędowe do turbin wiatrowych / Soeren Stache/DPA / AFP