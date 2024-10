Auto zamiast mieszkania. Dramat mieszkańców w turystycznym raju

- Pracuję w hotelu, w restauracji, nie chcę, żeby ktoś mnie zobaczył w internecie. - tłumaczy Interii. - To nie jest powód do dumy.

Dlaczego mieszka w aucie na Majorce? Zarabia pensję minimalną w Hiszpanii , co wynosi nieco ponad 1100 euro, a więc podobnie jak w Polsce . Wynajem mieszkania to około tysiąca euro miesięcznie. Czyli 200 euro na jedzenie, tylko na jedzenie.

To nie jest styl życia. Sytuacja zmusza ich do mieszkania w autach

- Gdy robiłem badania nad tym nowym zjawiskiem na Majorce, to ponad 90 proc. pytanych odpowiadało mi, że to wymóg sytuacji, a nie styl życia - tłumaczy Interii dr Jesus Gonzalez , dyrektor Katedry Studiów Urbanistycznych Uniwersytetu Balearów (Universitat de les Illes Balears).

Podkreśla, że pierwszy raz jako badacz miał do czynienia z sytuacją w Hiszpanii, w której ludzie zatrudnieni nie mają możliwości wynajęcia mieszkania lub jego kupna . Do tej pory ludźmi bezdomnymi byli ci bez pracy. Rozmawiał z tymi, którzy koczują pod Palma de Mallorca . Trudno zliczyć nawet ile osób żyje tak obecnie na wyspie.

- To ludzie młodzi, ze stałą pracą , których zarobki pozwalają na kredyt na zakup mieszkania do kwoty 200 tysięcy euro. A takie na Majorce bardzo trudno znaleźć.

Zdaniem dr. Jesusa Gonzaleza to zjawisko może się nasilać bo ceny na rynku nieruchomości wciąż rosną. Badacz przepytał 150 osób, które parkują pod miastem. Większość to mężczyźni, mają do wyboru albo wynajem pokoju z kolegami, za około 500 euro, co stanowiłoby połowę miesięcznego wynagrodzenia albo życie indywidualne w aucie. Myją się w centrach sportowych.