Izraelskie wojsko poinformowało w czwartek, że kraj został ostrzelany kilkudziesięcioma rakietami, które zostały wystrzelone z południowego Libanu. Część z nich została przechwycona przez system obrony powietrznej Żelazna Kopuła.





Dziesiątki rakiet spadają na Izrael

Najpierw Reuters informował o syrenach rozbrzmiewających w północnym Izraelu, które ostrzegały przed możliwym atakiem. W kolejnych komunikatach agencja Reutera informowała o rakietach przechwyconych przez Żelazną Kopułę, powołując się na izraelskie wojsko.

Izraelskie siły poinformowały o 34 rakietach wystrzelonych w kierunku Izraela. Pojawił się też komunikat o pierwszych rannych osobach. Jedna z nich to 26-latek, który został uderzony odłamkiem. Drugi ranny to 19-letni mężczyzna - odłamek trafił go, gdy przemieszczał się po wiosce Fassuta.

