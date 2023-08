Apel z Białorusi do Polaków. Szef MON ostrzega i wysyła wojsko

- Oczywiście, to zapowiedź prowokacji. Musimy być gotowi na różne scenariusze, niczego nie wykluczamy - powiedział szef resortu obrony Mariusz Błaszczak, komentując apel do Polaków przyjęty na posiedzeniu dowództwa Sił Patriotycznych Białorusi. Minister przekazał też, że to dlatego "zdecydowaliśmy się na przerzucenie wojsk bliżej granicy". W wygłoszonym apelu do Polaków stwierdzono, że między krajami były okresy złej krwi. Oceniono, że polscy politycy "dolewają oliwy do ognia wojny" i są "odurzeni szowinizmem" oraz wyrażono nadzieję, iż "Polacy powstrzymają się od zbrojnej konfrontacji".