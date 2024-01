Anders Breivik pozywa państwo. "Izolacja odbija się na zdrowiu psychicznym"

Konsola, dodatkowe zajęcia i papużki. W jakich warunkach przebywa Breivik?

W wiezieniu, które znajduje się nad brzegiem jeziora, Breivik ma dostęp do kuchni, sali telewizyjnej z konsolą do gier, a także do sali do ćwiczeń. 44-latek otrzymał także klatkę z trzema papugami falistymi. Jak podaje AFP, w więzieniu Breivik uczestniczy w "szerokim zakresie zajęć", w tym gra w koszykówkę, spaceruje i gotuje.