" To będzie długi wyrok, tzw. stalinowski. Wzór na jego obliczenie jest prosty: to o, co poprosił prokurator, minus 10-15 proc. Poprosili o 20, dadzą 18 lub coś takiego " - przekazał na swojej oficjalnej stronie internetowej, prowadzonej przez współpracowników.

Zdaniem Nawalnego jego wyroki mają doprowadzić do "uciszenia" Rosjan, który będą obawiali się sprzeciwiać władzy. Zachęcił również obywateli Rosji, by zastanowili się, co mogą zrobić, by "zatrzymać kremlowskich złoczyńców i złodziei".