- Nie brak nam ducha, woli i gotowości, by - jeśli będzie to konieczne - bronić naszego kraju wszystkimi środkami - zadeklarował w nowym wywiadzie Paweł Murawiejko. W ten sposób urzędnik mińskiego reżimu odpowiada na kwestię użycia broni jądrowej w razie wojny obronnej .

Łukaszenka krytykuje Polskę. "Wyciągnęliśmy lekcje"

- Czy możemy zapomnieć, jak strzelano z armat w stronę naszych wsi? Jak białoruskie dzieci bito rózgami w polskich szkołach? Jak Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy byli torturowani w polskim obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej? To wszystko naprawdę się wydarzyło. Ale po to, by zaprzyjaźnić się z Polakami, pokonaliśmy ten ból. Oni wzięli to za słabość, my wyciągnęliśmy z tego lekcję - powiedział wschodni przywódca.