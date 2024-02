Aleksiej Nawalny nie żyje. Jest reakcja Kremla

Z kolei rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji śmierć Nawalnego wykorzystała do uderzenia w państwa Zachodu.

- Nie mamy jeszcze wyników badań , ale Zachód już wie co było przyczyną śmierci. To "samo przez się" tłumaczy" - powiedziała w swoim stylu Marija Zacharowa.

Sztab Nawalnego reaguje na śmierć opozycjonisty

Jeszcze dwa dni temu - w Walentynki - rzecznika prasowa polityka Kira Jarmysz informowała, że Aleksiej Nawalny po raz 27. w czasie odbywania kary trafił do celi karnej .

Aleksiej Nawalny nie żyje. Otruty polityk zdecydował się na powrót do ojczyzny

Aleksiej Nawalny od lat był głośnym krytykiem putinowskiej Rosji. Kreml posunął się do próby otrucia polityka, jednak dzięki szybkiej reakcji lekarzy oraz swojego sztabu mężczyzna trafił na leczenie do berlińskiego Charite. Na Zachodzie dochodził do zdrowia, nie zdecydował się jednak na całkowite opuszczenie swojego kraju.