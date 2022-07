Aborcja w USA. Biden podpisał specjalny dokument

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze dotyczące aborcji. Wszystko to po czerwcowym orzeczeniu Sądu Najwyższego stwierdzającym, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do tego zabiegu. Decyzję w sprawie jego dopuszczalności pozostawiono samym stanom. Po natychmiastowym wejściu w życie dokumentu sygnowanego podpisem prezydenta USA, kobiety będą mieć zapewniony m.in. rozszerzony dostęp do aborcji farmakologicznej oraz bezpłatną pomoc prawników.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / BACKGRID / East News