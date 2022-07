Joe Biden: Kobiety przekraczające granice stanów w celu aborcji mogą być aresztowane

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Prezydent Joe Biden powiedział w piątek, że Republikanie będą dążyć do ogólnokrajowego zakazu aborcji jeśli wygrają listopadowe wybory do Kongresu. Jak dodał, zabraniające lub ograniczające prawo do aborcji stany będą mogły próbować aresztować kobiety chcące przerwać ciążę w stanie, w którym to jest dozwolone. - Nie sądzę aby ludzie wierzyli, że tak się stanie. Ale tak się stanie - ocenił Biden.

Zdjęcie Joe Biden / YURI GRIPAS / POOL / PAP/EPA