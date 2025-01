Zimy w Polsce jest jak na lekarstwo. Choć miejscami może padać deszcz ze śniegiem, to warunki w naszym kraju są typowo jesienne. O ile noc i poranek jeszcze są mroźne, to w ciągu dnia temperatury będą dodatnie. Wracają też gęste mgły. To niebezpieczne zjawisko wieczorem znów opanuje dużą część kraju. Sprawdź prognozę pogody na wtorek.