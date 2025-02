Prezydent USA oświadczył, że "chyba" spotka się z prezydentem Ukrainy w przyszłym tygodniu . Byłoby to pierwsze spotkanie obu polityków, odkąd Donald Trump ponownie objął urząd amerykańskiego prezydenta.

Dziennikarze dopytywali Trumpa czy do spotkanie dojdzie w Waszyngtonie. - To może być Waszyngton, ja tam nie pojadę (do Kijowa - red.) - odparł prezydent, cytowany przez agencję AFP.