47-letnia Beata Klimek, która zaginęła 7 października w miejscowości Poradz (woj. zachodniopomorskie) miała w mieszkaniu kamerę. Urządzenie nagrało, jak w dniu zaginięcia kobieta o godz. 7:05 wychodzi z mieszkania. Poszła odprowadzić dzieci na autobus, co potwierdzają świadkowie. Tam ślad się urywa.

Kamera z mieszkania zaginionej nie dostarczyła żadnych wskazówek na temat tego, co mogło dziać się później z 47-latką. Po opuszczeniu przez nią mieszkania urządzenie przestało działać.

Ktoś ją wyłączył. Mógł to zrobić, np. przez wyłączenie bezpieczników - tłumaczył w rozmowie z "Faktem" zaangażowany w sprawę detektyw Arkadiusz Andała.

Jak dodał, taka sama sytuacja miała miejsce dwa dni wcześniej, gdy Beata Klimek wyjechała na całodniową wycieczkę z dziećmi do Poznania . - Albo była awaria, albo ktoś wyłączył specjalnie - powiedział Andała. Zaznaczył, że na jednym z zarejestrowanych przez kamerę nagrań widać, jak inne sprzęty w mieszkaniu "migają", co może wskazywać na ingerencję w sieć elektryczną.

Zaginięcie Beaty Klimek. "Nowe okoliczności" w sprawie męża

Rodzina zagonionej w rozmowie z "Faktem" zapewnia, że na pewno nie była to ucieczka.

- Nie wierzymy w to, że mogłaby zostawić trójkę swoich dzieci i uciec, tylko ona się nimi zajmowała i była z nimi bardzo blisko. Miała napiętą sytuację w rodzinie, jest w trakcie rozwodu z mężem. Wszystko wydaje się dość dziwne. Podejrzewam, że w czasie, gdy wróciła do domu z przystanku autobusowego i zanim wyszła do pracy mogło stać się coś niedobrego - powiedziała siostrzenica zaginionej.