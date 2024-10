Mężczyzna przebywał w areszcie w związku z podwójnym zabójstwem w miejscowości Zagumnie. To tam w lipcu rozegrał się prawdziwy dramat . Według ustaleń prokuratury Blacha miał zaatakować siekierą swojego brata i ojca. Młodszy z mężczyzn zginął na miejscu, starszy, 67-latek zmarł w szpitalu po dwóch miesiącach. Od tamtego czasu Bartłomiej Blacha przebywał w Zakładzie Karnym w Zamościu, oczekując na rozprawę.

Bartłomiej Blacha uciekł służbom. "To brzmi jak żart"

Blachę przewieziono do szpitala psychiatrycznego w Radecznicy, skąd udało mu się zbiec w niedzielę w nocy. Mieszkańcy okolicy są przerażeni.

- Od kiedy tylko usłyszałam, dwa razy sprawdzam, czy zamknęłam drzwi. Strach! - mówi nam pani Marianna, po czym dodaje: - To było przed szóstą, jak zaczęli chodzić po wsi i go szukać.

Mieszkający w okolicy szpitala pan Waldemar nie może uwierzyć w tę historię: - Ale to co, było? Jak w marnej komedii? Strażnicy posnęli, a on wziął i uciekł? Niech mnie pan nie osłabia.